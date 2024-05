In Wernigerode sorgen Klassenfahrten für Ärger. Anwohner des Hasseröder Ferienparks beschweren sich über Lärm und Müll, für den angereiste Schüler verantwortlich sein sollen.

Erholungsort für Urlauber, Ärgernis für Anwohner: Der Hasseröder Ferienpark in Wernigerode.

Wernigerode. - Von wegen Ruhe und Entspannung: Sie erleben das genaue Gegenteil, kritisieren Anwohner des Hasseröder Ferienparks in Wernigerode . „Man kann den Eindruck bekommen, insbesondere in den Abend- und Nachtstunden, am Ballermann zu wohnen. Es wird geschrien, quer über die Straße Fußball gespielt, laut Musik abgespielt“, schildert eine von ihnen.