Die Stadt Oberharz am Brocken hat den Haushaltsplan für 2026 beschlossen. Worin investiert werden soll und in welchen Bereichen mit Mehreinnahmen gerechnet wird.

Von Matthias Distler 07.12.2025, 11:30
Symbolbild: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Patrick Pleul

Oberharz am Brocken. - Grünes Licht für den Haushalt 2026 der Stadt Oberharz am Brocken: Die Stadtratsmitglieder haben auf ihrer jüngsten Sitzung den Finanzplan beschlossen. Damit können wichtige Investitionen im kommenden Jahr getätigt werden.