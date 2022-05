Auf Baulücke in Wernigerodes Innenstadt rollen die Bagger an

In Wernigerodes Innenstadt soll bald eine der letzten Baulücken geschlossen werden. Was die Neugier von Wohnungssuchenden dürfte, sorgt bei Anwohnern für Unmut.

Wernigerode - Anwohner nennen es das „Filetstück der Stadt“ und die „Grüne Lunge“. Die Rede ist vom Grundstück Breite Straße 84 in Wernigerode, eine der letzten Baulücken in der Innenstadt. Von den Fachwerkhäusern an der Straße und dem blickdichten braunen Tor beinahe verborgen und für Passanten schnell zu übersehen, sind seit Januar 2022 Arbeiter mit schwerem Gerät auf dem Gelände im Einsatz. Was soll hier entstehen?