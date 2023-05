Wernigerode - Die Umgebung war wirklich gräflich: Ein Nebenraum des großen Festsaals im Schloss Wernigerode. Aber was heißt in einem Schloss schon Nebenraum? Sechs große runde Tische haben Platz, ein riesiger Kamin am Kopfende, eine getäfelte Decke, an der Wand Landschaftsgemälde und Geweihe, und als Zugabe ein Blick über die Stadt hinweg weit Richtung Norden. Gräfin Anna bat zum Tee in ihren Salon – höchst stilvoll und sehr unterhaltsam, und rund 60 Frauen waren ihrem Ruf gern gefolgt.Als einziger Mann durfte ich ausnahmsweise dabei sein und mich entsprechend geschmeichelt fühlen, wie mir die Gräfin auch gleich sagte. Einen weiteren Mann gab es doch: Christian Juranek, Geschäftsführer der Schloß Wernigerode GmbH, aber der war quasi dienstlich anwesend.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.