Aufzüge und Anzeigetafeln außer Betrieb: Was sich an Wernigerodes Hauptbahnhof verbessern soll

Wernigerode. - Die Anzeigetafeln an den Bahnsteigen sind schon länger kaputt, die Graffiti in der Unterführung könnten eine Auffrischung vertragen. Nun sind seit Mitte Oktober auch noch die Aufzüge außer Betrieb - Wernigerodes Hauptbahnhof gibt als Tor zur Harz-Stadt kein gutes Bild ab, klagen Reisende. Doch das will die Deutsche Bahn (DB) in den nächsten Monaten ändern.