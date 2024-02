Zwei geschichtsträchtige Gebäude nahe Wernigerode werden versteigert. Was die ehemaligen Schulen kosten sollen und warum der Verkauf für Unmut sorgt.

Dieses und ein weiteres ehemaliges Schulgebäude in Wernigerodes Ortsteil Benzingerode kommen bei einer Auktion in Leipzig Anfang März unter den Hammer.

Wernigerode. - Wohnen und Arbeiten in einem geschichtsträchtigen Ambiente: Das bieten die zwei alten Schulgebäude in Wernigerodes Ortsteil Benzingerode. Die Häuser kommen nun bei einer Auktion in Leipzig unter den Hammer. Allerdings gibt es einen Haken.