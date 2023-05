Das Land zieht sich zurück: Das Aus- und Fortbildungsinstitut Sachsen-Anhalt schließt seine Außenstelle in Benneckenstein. Was aus dem einstigen Besitz des Baurates Wilhelm Schmidt werden soll, ist offen.

Ausbildungsstätte in Benneckenstein

Die Außenstelle des Aus- und Fortbildungsinstituts des Landes in Benneckenstein wird im Sommer geschlossen.

Benneckenstein - Die Villa thront auf einer kleinen Anhöhe. An der Tür verrät ein Schild, wer hier ein- und ausgeht: Bedienstete des Landes Sachsen-Anhalt, die im Aus- und Fortbildungsinstitut (AFI) in Benneckenstein Lehrgänge absolvieren. Doch damit ist bald Schluss: Die Institution schließt ihre Außenstelle in dem Oberharz-Ortsteil.