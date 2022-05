Ausgedünnter Bus-Fahrplan in Wernigerode: Bleiben Fahrgäste auf der Strecke?

Die Wernigeröder müssen in diesen Tagen länger als sonst auf den Bus warten. Der ausgedünnte Fahrplan stößt in der Stadt auf wenig Gegenliebe. Den Harzer Verkehrsbetrieben sind aber die Hände gebunden.

Die Busse im Wernigeröder Stadtverkehr fahren derzeit nicht so häufig wie gewöhnlich.

Wernigerode - Normalerweise verkehren die Citybusse in Wernigerode im 30-Minuten-Takt. Die Harzer Verkehrsbetriebe haben den Fahrplan aber vorübergehend auf Einstunden-Takt runtergefahren – und zwar nicht zum ersten Mal in 2022. In Wernigerode sorgt das für ordentlich Kritik.