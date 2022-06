Ausgezeichnet für Integration junger Vietnamesen im Harz

Huong Trute ist in Wernigerode ein bekanntes Gesicht. Die gebürtige Vietnamesin hat nun für ihr Engagement den Demografie-Preis des Landes Sachsen-Anhalt erhalten.

Wernigerode - Es fehlt an Fachkräften im Harz – vor allem in der Hotellerie und in der Gastronomie. Die Corona-Pandemie hat die Situation noch verschärft. Wie gut, dass es Menschen wie die Wernigeröder Gastronomin Huong Trute gibt, die dem Arbeitskräfte-Mangel mit Einfallsreichtum und Taten begegnen.