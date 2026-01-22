Niederländische Schüler mit ADHS und Autismus waren im Rahmen einer Projektwoche im Hotel Druidenstein in Trautenstein. Warum der Ausflug in den Oberharz führte und was sie dort lernten.

Schüler aus den Niederlanden arbeiteten im Rahmen einer Projektwoche im Hotel Druidenstein in Trautenstein unter anderem an neuen Blumenkübeln.

Trautenstein. - Ein Urlaub im Oberharz, Sehenswürdigkeiten besuchen, Schlitten fahren: In dieser Hinsicht gestaltete sich der Besuch einer Schülergruppe aus den Niederlanden wie ein üblicher Winteraufenthalt im Harz. Doch die Reise nach Trautenstein hatte für die Klasse noch einen weiteren Grund, der in dieser Art außergewöhnlich ist.