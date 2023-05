Elbingerode - Wer Horst-Werner Schneiders Bilder betrachtet, der fühlt sich wie auf einer großen Reise. Sie beginnt am Königsstuhl, dem berühmten Kreidefelsen auf der Insel Rügen, und führt über Landschaften des norddeutschen Flachlandes und den Brocken bis hin zum Watzmann und den Olgafelsen in Australien. Seine großformatigen Ölbilder stellt der in Elbingerode geborene und in Kreuzbruch in der Uckermark lebende Künstler Horst-Werner Schneider nun in Elbingerode aus. Seine Schau in der Galerie des Diakonissen-Mutterhauses ist am Donnerstag eröffnet worden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.