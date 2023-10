Eine mobile Tempotafel der Harzer Blitzergruppe hängt nun an der Tanner Straße in Trautenstein. Warum sich viele Einwohner diese Kontrolle seit langem gewünscht haben.

Autofahrer im Oberharz aufgepasst: Tempotafel hängt jetzt an Bundesstraße 242 in Trautenstein

An der Bundesstraße 242 in Trautenstein weist nun eine Tempotafel der Harzer Blitzergruppe Autofahrer auf ihre Geschwindigkeit hin.

Trautenstein - Autofahrer, die aus Richtung Tanne nach Trautenstein unterwegs sind, werden nun mit einem grünen Smiley begrüßt – oder einem traurigen Gesicht, wenn sie zu schnell auf der Bundesstraße 242 in den Oberharz-Ortsteil an der Rappbode hineindüsen. Seit Montagmorgen hängt eine der drei ausleihbaren Tempotafeln der Harzer Blitzergruppe an der langen Geraden gegenüber des Eiscafés Dammbachtal.

„Viele Einwohner haben sich an den Ortschaftsrat und mich gewandt mit der Bitte, etwas gegen Raser in unserem Dorf zu unternehmen“, berichtet Ortsbürgermeisterin Heidrun Meyer (parteilos). Die B 242 sei viel befahren – als häufig benutzte Umleitungsstrecke bei Baustellen in der Umgebung und wichtige Route für Lkw, die Holz aus den umliegenden Harz-Wäldern fahren. „Die Frequenz dieser Transporte hat in den vergangenen Jahren mit dem Fichtensterben extrem zugenommen“, ergänzt die Ortschefin.

Tempo 30 in Trautenstein wird häufig ignoriert

Da an der Tanner Straße weder eine Ampel noch ein Zebrastreifen Fußgängern das Queren erleichtern, bestehe eine große Unfallgefahr – zumal an der Stelle in Trautenstein auch viele Wanderer und Gäste des Cafés unterwegs seien. Auch die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Kilometer im größten Teil der Ortsdurchfahrt ignorieren viele Auto- und Brummifahrer, sagt Meyer.

Gleichzeitig betont die Ortsbürgermeisterin: „Mit der Tempotafel – einem Projekt, um das wir uns seit dem Frühjahr kümmern – wollen wir niemanden abstrafen, sondern sensibilisieren. Die meisten Fahrer rasen nicht vorsätzlich.“ Sie setze darauf, dass unaufmerksame Verkehrsteilnehmer so ihre Geschwindigkeitsübertretung bemerken und freiwillig auf die Bremse treten. Hoffnung darauf weckten die Erfahrungen aus anderen Orten.

Das per Solarpanel betriebene LED-Display soll für zwei Monate in Trautenstein bleiben – bis Mitte Dezember. „Die Montage ist recht simpel, vielleicht hängen wir die Tafel nach vier Wochen noch einmal um oder wechseln die Richtung“, erläutert Heidrun Meyer. Sie danke der Jagdgenossenschaft aus dem Ort, die die Mietkosten übernimmt, und Landrat Thomas Balcerowski (CDU), der den Kontakt zur Blitzergruppe herstellte.

Harzer Blitzergruppe verleiht Tafeln gegen Gebühr

Wie deren Chef Denny Behrendt berichtet, hing die digitale Anzeige zuletzt in der Nähe des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums an der Friedenstraße in Halberstadt. „Die Ausleihe gegen einen kleinen Unkostenbeitrag kann bei uns einfach per E-Mail an info@blitzergruppe oder über das Kontaktformular auf unserer Internetseite angefragt werden“, ergänzt Behrendt.

Die Installation der mobilen Warner, die auch Daten zu Durchschnitts- und Höchstgeschwindigkeiten sowie Verkehrsbelastung liefern, sei aber immer mit der jeweiligen Stadtverwaltung abzusprechen. Der Gründer der Blitzergruppe rät dazu, die Tafeln zu borgen: „Nach ein, zwei Monaten stellt sich meist ein Gewöhnungseffekt bei Autofahrern ein. Zudem ist die Anschaffung nicht ganz billig“. Argumente, die letztlich auch die Trautensteiner überzeugten, wie Heidrun Meyer bestätigt.