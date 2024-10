Die veralteten Ampeln an der Westerntor-Kreuzung in Wernigerode sind durch neue Technik ersetzt worden - stromsparend und zuverlässig. Doch damit scheinen noch nicht alle Probleme an dem Verkehrsknoten vom Tisch.

Autofahrer in Wernigerode genervt: Warum Grünphase an Ampelkreuzung nicht länger ist

Die Ampeln an der Westerntor-Kreuzung in Wernigerode sind jetzt mit energiesparender und zuverlässiger LED-Technik ausgerüstet.

Wernigerode/MG. - Die veraltete Ampelanlage an der Westerntor-Kreuzung in Wernigerode ist vor anderthalb Monaten durch eine neue ersetzt worden. Doch zufrieden sind Autofahrer an dem wichtigen Verkehrsknotenpunkt in der Harz-Stadt noch nicht: Leser beklagen zu kurze Grünphasen für Linksabbieger von der Friedrich- auf die Ilsenburger Straße. Die Folge seien Rückstaus in Richtung Hasserode. Doch ändern kann und will die zuständige Landesstraßenbaubehörde (LSBB) nichts.