Die Liebe zu Autos ist bei dieser Familie Tradition: Tobias Erlebach sein Onkel Ulli Labesehr betreiben Kfz-Werkstätten in Wernigerode. Doch nun stehen Veränderungen an.

Autos als Familientradition: In Wernigerodes Werkstatt-Landschaft gibt es einen Wandel

Ulli Labesehr verabschiedet sich in den Ruhestand. Seine Autowerkstatt im Wernigeröder Dornbergsweg übernimmt Tobias Erlebach. Was bedeutet das für seine eigene Werkstatt?

Wernigerode. - Saubere Hände sind etwas, was Tobias Erlebach kaum kennt. „Eigentlich nur nach dem Urlaub“, gibt er lachend zu. Vor vier Jahren hat er sich mit einer Autowerkstatt in Wernigerode, in der Friedrichstraße, selbstständig gemacht. „Das ist mehr Berufung als Beruf“, sagt der 40-Jährige. Dennoch schließt er zum Monatsende dieses Kapitel seines Lebens.