Badespaß mit Plus unterm Strich im Freibad „Bodeperle“ Rübeland

Der heiße Sommer hat viele Menschen ins Freibad gelockt – auch in Rübeland. Der Freibadverein der „Bodeperle“ zieht nach dem Saisonabschluss eine positive Bilanz.

Rübeland - Viel Sonnenschein und Temperaturen, die häufig über der 30-Grad-Marke lagen: Die Zutaten für einen erfolgreichen Freibadsommer wurden in diesem Jahr frei Haus geliefert. Das hat sich in der „Bodeperle“ in Rübeland bemerkbar gemacht. Mehr als 10.000 Besucher passierten das Eingangstor des Bades im Höhlenort. „Es war eine gute Saison“, bilanziert Ronald Probek, Vorsitzender des Fördervereins.