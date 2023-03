In der Ilsenburger Schlossstraße soll wieder eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde gelten. Offen ist noch, wann die Regelung in Kraft tritt.

Auch in der Ilsenburger Schlossstraße soll für Autofahrer bald Tempo 30 gelten. Der Stadtrat fasste in seiner Sitzung den entsprechenden Beschluss.

Ilsenburg - Lokalpolitik auf Augenhöhe mit einem mehrheitsfähigen Konsens – so lässt sich generell die jüngste Diskussion um ein Tempo 30 in der Ilsenburger Schlossstraße skizzieren. Ratsherr Peter Höhne (Bündnis 90/Die Grünen) hatte in einem Einzelantrag vorgeschlagen, die Ilsenburger Schlossstraße wieder in eine 30er-Zone einzubinden, die bereits in deren Nebenstraßen gilt. Er versprach sich davon eine Verkehrsberuhigung, weil ein Großteil des Verkehrs zum Ilsetal über die Schlossstraße führt und demnächst auch die Baufahrzeuge zum Kloster durch die Schlossstraße müssen.