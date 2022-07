Ballermann-Star Mickie Krause rockt die Wiesngaudi in Wernigerode

„O'zapft is!“ in Wernigerode. Wiesnwirt Michael Wiecker berichtet, wer neben Mickie Krause für Stimmung sorgt und ob der umstrittene Hit „Layla“ gespielt wird.

Stimmungssänger Mickie Krause ist schon Stammgast bei der Wernigeröder Wiesngaudi. Auch in diesem Jahr wird er wieder für Partystimmung für bis zu 2000 Besucher sorgen.

Wernigerode - Es wird Zeit, das Dirndl zu bügeln und die Lederhosen aus dem Schrank zu holen: In wenigen Wochen verwandelt sich der Wernigeröder Ochsenteich in eine Oktoberfeststätte. An vier Tagen im September steigt sie wieder, die Wiesngaudi.