Wernigerode wird Zentrum für die Wiederverwertung von Lithium-Ionen-Batterien. Ab 2025 soll eine Recyclingfabrik gebaut werden. Wie der Investor mögliche Gefahren ausschließen will.

Neue Batterie-Recyclingfabrik für Wernigerode: Was der Investor verspricht

Viele Elektrofahrzeuge werden mit Lithium-Ionen-Batterien betrieben. In Wernigerode sollen solche Batterien künftig recycelt werden.

Wernigerode. - In Wernigerode sollen künftig Lithium-Ionen-Batterien recycelt werden. Ein Joint Venture aus einem polnischen und einem amerikanischen Unternehmen will 20 Millionen Euro in den Bau einer Recyclinganlage im Gewerbegebiet Smatvelde investieren.