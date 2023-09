Bauarbeiten am Kreisverkehr in Elend im Endspurt

Thomas Hoppe von der Firma Kühne Asphaltbau lenkt am Kreisverkehr in Elend die Straßenwalze, mit der Split eingebracht wird. Foto: Katrin Schröder

Elend - Mit der Straßenwalze hat Thomas Hoppe von der Magdeburger Firma Asphaltbau Kühne am Montag, 4. September, am Kreisverkehr in Elend den Split eingebracht - mittlerweile sollte dort alles fertig sein, heißt es von den Bauherren.