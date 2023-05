An der Bergstraße in Benneckenstein werden bald wieder Bauarbeiter unterwegs sein.

Benneckenstein - Was ist bloß an der Bergstraße los? Das fragt sich Marianne Scharfe. Die Volksstimme-Leserin aus Benneckenstein berichtet, dass es bereits vor zehn Tagen auf der Langzeit-Baustelle in dem Oberharz-Ortsteil wieder vorwärts gehen sollte. Abgesehen davon, dass die entsprechenden Schilder aufgestellt wurden, geschehe aber bisher nichts: „Weit und breit ist keine Firma und kein Bauarbeiter zu sehen. Die Anlieger werden hier veräppelt – Schilda lässt grüßen“, schreibt sie am Dienstag an die Volksstimme-Redaktion.