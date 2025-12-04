Nahe der Feuerwehr Bauarbeiten im Oberharz – Feuerwehr erhält Gas-Netzanschluss: So lange sollen Arbeiten dauern
Die Freiwillige Feuerwehr in Königshütte bekommt einen neuen Gas-Netzanschluss. Dafür wurde eine kleine Baustelle auf der Landesstraße 98 in dem Oberharz-Ort eingerichtet. Bis wann die Arbeiten abgeschlossen sein sollen.
04.12.2025, 16:00
Königshütte. - Autofahrer, die auf der Landesstraße 98 durch Königshütte fahren, kommen an einer kleinen Baustelle vorbei. Dort wird ein neuer Gas-Netzanschluss gebaut.