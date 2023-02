In Ilsenburg wird soll der Hochwasserschutz weiter verbessert werden. Schwerpunkt soll der innerstädtische Verlauf des Suenbaches sein.

Bauarbeiten in Ilsenburg starten im März

Am Rand des Suenbachs mussten wegen der in Kürze beginnenden Bauarbeiten einige Bäume gefällt werden. Nach Bauende wird es für diese Entnahmen Nachpflanzungen geben.

Ilsenburg - Der Suenbach, der sich vom Suental kommend über zwei Arme durch die Ilsenburger Innenstadt schlängelt, fällt bei normalem Wetter gar nicht auf, sondern plätschert munter vor sich hin. Im Fall von Starkregen oder sich über Ilsenburg entladenen Gewitterzellen allerdings wird aus dem kleinen Bach eine große Gefahrenquelle. Was dann passieren kann, das haben die Ilsenburger zuletzt bei den Sommer-Hochwassern 2014 und 2017 erlebt. Beginnend mit einem völlig überlasteten Verteiler am Beginn der Wohnbebauung über volle Gräben bis hin zu einem überfluteten Forellenteich, durch den ein Teil des Suenbachs verläuft, wurden Schäden in Millionenhöhe verursacht.