Auf dem Bolzplatz an der Ernst-Thälmann-Straße in Elbingerode sollten Wohnhäuser geplant werden. Der umstrittene Plan wird derzeit nicht weiter verfolgt.

Bauprojekt am Bolzplatz in Elbingerode ist auf Eis gelegt

Der Bolzplatz an der Ernst-Thälmann-Straße in Elbingerode (Archivfoto) könnte mit neuen Wohnhäusern bebaut werden.

Elbingerode - Wie geht es weiter mit dem umstrittenen Bauprojekt auf dem Bolzplatz an der Elbingeröder Ernst-Thälmann-Straße? Diese Frage stellten Anwohner bei der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates. Ein Investor will dort Wohnhäuser bauen lassen, was Protest bei den Nachbarn hervorrief.