Die Baustelle Am Großen Bleek in Wernigerode dauert länger als geplant: Das sorgt für Ärger bei Anwohnern und Busfahrgästen. Wann die Arbeiten beendet werden sollen und was Fahrgäste der Harzer Verkehrsbetriebe bis dahin beachten müssen.

Baustelle Am Großen Bleek sorgt für Frust in Wernigerode - Umleitung für Citybus bleibt

Die Straße Am Großen Bleek in Wernigerode bleibt wegen einer Baustelle gesperrt.

Wernigerode. - Auf die Freigabe der Baustelle auf der Straße Am Großen Bleek in Wernigerode Ende Oktober hoffte Waltraud Brüchert vergeblich. Die Route bleibt gesperrt - was zu Problemen für sie und andere Busnutzer in dem Wohnviertel führt, klagt die 74-Jährige.