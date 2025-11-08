weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Vollsperrung der Straße verlängert: Baustelle Am Großen Bleek sorgt für Frust in Wernigerode - Umleitung für Citybus bleibt

Die Baustelle Am Großen Bleek in Wernigerode dauert länger als geplant: Das sorgt für Ärger bei Anwohnern und Busfahrgästen. Wann die Arbeiten beendet werden sollen und was Fahrgäste der Harzer Verkehrsbetriebe bis dahin beachten müssen.

Von Holger Manigk 08.11.2025, 14:15
Die Straße Am Großen Bleek in Wernigerode bleibt wegen einer Baustelle gesperrt.
Foto: Holger Manigk

Wernigerode. - Auf die Freigabe der Baustelle auf der Straße Am Großen Bleek in Wernigerode Ende Oktober hoffte Waltraud Brüchert vergeblich. Die Route bleibt gesperrt - was zu Problemen für sie und andere Busnutzer in dem Wohnviertel führt, klagt die 74-Jährige.