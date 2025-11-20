Arbeiten mit großem Kran Baustelle an der A36 im Harz: Was bei der Autobahnmeisterei Wernigerode passiert
Rund um Wernigerode wird im Herbst 2025 an vielen Stellen auf der Autobahn 36 gearbeitet. Auch der Standort der zuständigen Autobahnmeisterei Wernigerode selbst ist Baustelle.
20.11.2025, 14:30
Wernigerode. - Auf der Autobahn 36 im Harz werden nicht nur eine Sanierung der Fahrbahn auf rund zwölf Kilometern vorbereitet und Schnellladesäulen für E-Autos am Doppel-Rastplatz „Regensteinblick“ installiert. Auch die Autobahnmeisterei Wernigerode selbst ist Baustelle, zuletzt sorgten ein großer Kran und Gerüste an den Gebäuden auf dem Gelände für Aufsehen.