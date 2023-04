Baustelle im Harz bremst Verkehr aus Mit Karte: Umleitungen und Sperrung der B 244 in Wernigerode

Belastungsprobe für Autofahrer in Wernigerode: Mit den Bauarbeiten an der Bundesstraße 244 (Johann-Sebastian-Bach-Straße) wird der Verkehr für mehrere Monate lahmgelegt. Was sich für Autofahrer ändert.