Wegen einer Baustelle der Stadtwerke Wernigerode wird eine Einfahrt vom Dornbergsweg in ein Wohngebiet gesperrt. Was der Harzer Energieversorger umstellt und wie lange Autofahrer sich auf eine Umleitung einstellen müssen.

Baustelle für neue Gasleitung in Wernigerode: Einbahnstraße und Umleitung in der Harz-Stadt

Bislang hat eine Ampel den Verkehr auf der Straße Im langen Schlage an einer Baustelle der Stadtwerke Wernigerode geregelt.

Wernigerode. - Autofahrer im Norden Wernigerodes müssen ab Montag, 11. August, einen Umweg in Kauf nehmen. Dann ist eine Einfahrt in die Straße Im langen Schlage vom Dornbergsweg aus nicht mehr möglich.