Autofahrer in Wernigerode brauchen aktuell starke Nerven. Gleich mehrere Baustellen in der Harzstadt mit Umleitungen und Sperrungen lassen vor allem Auswärtige verzweifeln. Wo können sie sich umfassend informieren?

Wo lang ? – Das ist bei den vielen Baustellen in Wernigerode oftmals eine schwierige Frage.

Wernigerode - Baustelle hier, Umleitung da. „Wir haben massenhaft Baustellen in Wernigerode“, sagt eine Einwohnerin in der jüngsten Stadtratssitzung. Aber man könne das Internet hoch und runter suchen, „man findet nicht, wo ist gesperrt, wie weit kann man fahren, ab wann gilt das?“, so die Wernigeröderin.