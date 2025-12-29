weather regenschauer
Vier große Jubiläen, die Wartung der Dampflok „Bergkönigin“ und Wünsche für Sanierungsarbeiten: Rübelands Ortsbürgermeister Dietmar Wiekert berichtet, was Einwohner des Oberharz-Ortes 2026 erwartet.

Von Matthias Distler 29.12.2025, 10:45
Die Kameraden aus Rübeland sind bei vielen Feuerwehrsport-Wettkämpfen aktiv.
Rübeland. - Das Jahr 2026 steht vor der Tür – und damit so einige Jubiläen in Rübeland. Welche das sind und was sich Ortsbürgermeister Dietmar Wiekert (FWG Oberharz) für den Höhlenort wünscht, verrät er im Interview mit Reporter Matthias Distler.