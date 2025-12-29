Vier große Jubiläen, die Wartung der Dampflok „Bergkönigin“ und Wünsche für Sanierungsarbeiten: Rübelands Ortsbürgermeister Dietmar Wiekert berichtet, was Einwohner des Oberharz-Ortes 2026 erwartet.

Baustellen und Feuerwehr-Jubiläen im Oberharz: Was 2026 in Rübeland alles auf dem Programm steht

Die Kameraden aus Rübeland sind bei vielen Feuerwehrsport-Wettkämpfen aktiv.

Rübeland. - Das Jahr 2026 steht vor der Tür – und damit so einige Jubiläen in Rübeland. Welche das sind und was sich Ortsbürgermeister Dietmar Wiekert (FWG Oberharz) für den Höhlenort wünscht, verrät er im Interview mit Reporter Matthias Distler.