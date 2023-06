Bald ist der Spot mit rasanten Drohnen-Aufnahmen im Kino zu sehen. Ein Filmteam hat an der Rappbodetalsperre die Attraktionen von Harzdrenalin in Szene gesetzt.

Rübeland - „Noch 30 Sekunden bis zum Start“: Martin Bennat zählt rückwärts. Die Drohne, die er neu eingestellt hat, hebt surrend ab und macht einen Satz in Richtung Himmel. Auf „drei“ sausen zwei Mitarbeiter der Firma Spinfast mit der Megazipline an der Rappbodetalsperre in Richtung Tal. Zeitgleich laufen Statisten am benachbarten Aussichtsturm

Solitair hinunter, wieder andere stürzen sich mit dem Gigaswing von der Hängebrücke in die Tiefe. Alle Attraktionen gehören zum Unternehmen Harzdrenalin und sollen künftig im Kino groß rauskommen.