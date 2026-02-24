weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Seniorengruppe aus Hasselfelde: Bei minus 25 Grad Celsius: Oberharzer bei Ski-Marathon in Estland am Start

Die Seniorengruppe des Skivereins Hasselfelde hat am Tartu‑Marathon in Estland teilgenommen. Was sie dabei erlebt und wie sie den Lauf gemeistert haben.

Von Matthias Distler 24.02.2026, 18:15
Peter Anders, Otmar Winter, Bernd Ehrlich und Günter Wiele (von links) waren bei einem Ski-Marathon in Estland am Start. Auf dem Bild fehlen Nils Kröger und Nicky Ehrlich, die krankheitsbedingt nicht teilnehmen konnten.
Peter Anders, Otmar Winter, Bernd Ehrlich und Günter Wiele (von links) waren bei einem Ski-Marathon in Estland am Start. Auf dem Bild fehlen Nils Kröger und Nicky Ehrlich, die krankheitsbedingt nicht teilnehmen konnten. Foto: Skiverein Hasselfelde

Hasselfelde. - Bei extremen Minustemperaturen ging es durch verschneite Wälder und über sanfte Hügel: Die Seniorengruppe des Skivereins Hasselfelde nahm im Februar 2026 am 52. Tartu‑Marathon in Estland teil und stellte sich damit einer der traditionsreichsten Langlaufveranstaltungen Europas.