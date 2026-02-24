Die Seniorengruppe des Skivereins Hasselfelde hat am Tartu‑Marathon in Estland teilgenommen. Was sie dabei erlebt und wie sie den Lauf gemeistert haben.

Bei minus 25 Grad Celsius: Oberharzer bei Ski-Marathon in Estland am Start

Peter Anders, Otmar Winter, Bernd Ehrlich und Günter Wiele (von links) waren bei einem Ski-Marathon in Estland am Start. Auf dem Bild fehlen Nils Kröger und Nicky Ehrlich, die krankheitsbedingt nicht teilnehmen konnten.

Hasselfelde. - Bei extremen Minustemperaturen ging es durch verschneite Wälder und über sanfte Hügel: Die Seniorengruppe des Skivereins Hasselfelde nahm im Februar 2026 am 52. Tartu‑Marathon in Estland teil und stellte sich damit einer der traditionsreichsten Langlaufveranstaltungen Europas.