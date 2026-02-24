Seniorengruppe aus Hasselfelde Bei minus 25 Grad Celsius: Oberharzer bei Ski-Marathon in Estland am Start
Die Seniorengruppe des Skivereins Hasselfelde hat am Tartu‑Marathon in Estland teilgenommen. Was sie dabei erlebt und wie sie den Lauf gemeistert haben.
24.02.2026, 18:15
Hasselfelde. - Bei extremen Minustemperaturen ging es durch verschneite Wälder und über sanfte Hügel: Die Seniorengruppe des Skivereins Hasselfelde nahm im Februar 2026 am 52. Tartu‑Marathon in Estland teil und stellte sich damit einer der traditionsreichsten Langlaufveranstaltungen Europas.