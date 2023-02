Rainer Just betreibt seit 30 Jahren den Skiverleih in Benneckenstein und gibt Kurse. Kurz vor den Ferien ist er optimistisch: Die Chancen auf Schnee stehen gut.

Benneckensteiner Sport-Ass weiß, was Skifahrer brauchen

Rainer Just betreibt seit 30 Jahren den Skiverleih in seinem Heimatort Benneckenstein.

Benneckenstein - In der Nacht soll der Frost zurückkehren. „Darauf hoffe ich“, sagt Rainer Just. Der Skilehrer und ehemalige Leistungssportler betreibt seit 30 Jahren den Skiverleih in Benneckenstein, Kurz vor Beginn der Winterferien ist er ein gefragter Mann.