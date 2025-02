Gastronomie im Harz Bereits nach vier Monaten: Döner-Imbiss im Oberharz von Schließung bedroht

Seit fast vier Monaten ist der neue Döner-Imbiss in Benneckenstein offen. Doch die Gäste bleiben bisher aus. Droht bereits die Schließung? Was ist dran an den Gerüchten?