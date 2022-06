Bergstraße in Benneckenstein bekommt neue Hausanschlüsse

Die Bauarbeiten in der Bergstraße in Benneckenstein schreiten voran. Manche Anwohner mussten für neue Hausanschlüsse auf eigene Kosten Leitungen verlegen lassen.

Die Bauarbeiten in der Bergstraße in Benneckenstein schreiten voran.

Benneckenstein - In der Bergstraße in Benneckenstein geht die Sanierung voran. Die Tiefbauarbeiten für die neuen Kanäle unter der L 97 sind weit fortgeschritten, berichtet Michael Schanz, Leiter des Regionalbereichs West in der Landesstraßenbaubehörde (LSBB) auf Volksstimme-Nachfrage.