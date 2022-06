Besitzer will Baude am Christinenteich Elbingerode wieder öffnen

Die Christinenteich-Baude Elbingerode hat einen neuen Besitzer. Martin Fiedler stürzt sich in die Sanierung der Gaststätte und will im Harz eine Existenz aufbauen.

Martin Fiedler hat die Christinenteich-Baude gekauft und will mit seinen Hunden „Madonna“ und „Luke“ in Elbingerode leben.

Elbingerode - Der hölzerne Vorbau ist verschwunden, die beschädigte Dachrinne gerichtet und die kaputte Sitzbank beiseite geräumt. An der Christinenteich-Baude in Elbingerode sieht es seit kurzem wieder ordentlich aus. Dafür hat Martin Fiedler, der neue Besitzer der Gaststätte, gemeinsam mit dem Bauhof gesorgt. In das Haus am See, das er vor kurzem gekauft hat, investiert er viel Zeit, Geld und vor allem Liebe: „Das ist mein Herzensprojekt“, sagt der 40-Jährige.