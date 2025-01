Das sogenannte Imbolc, ein keltisches Reinigungsfest, findet einmal im Jahr statt. Im Harzort Rübeland wird der alte Brauch gefeiert - in der Kreuzmühle, die für besondere Veranstaltungen bekannt ist.

Imbolc in Rübeland

Die Kreuzmühle in Rübeland ist Schauplatz verschiedener Veranstaltungen.

Rübeland. - Auf eine lange Tanznacht können sich alle Freunde eher düsterer Musik einstellen: In der Kreuzmühle in Rübeland wird am 1. Februar das sogenannte Imbolc gefeiert.