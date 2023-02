In Stapelburg nehmen Pläne, bezahlbare Wohnungen für Senioren zu bauen, Gestalt an. Ortsbürgermeister Detlef Winterfeld (SPD) gibt dazu einen Ausblick.

Stapelburg - In der Nordharz-Ortschaft Stapelburg könnte in absehbarer Zeit wieder eine größere Baustelle zu sehen sein. Ein Anhaltspunkt dafür findet sich auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung des Ortschaftsrates, die am Mittwoch, 15. Februar, um 19 Uhr im Feuerwehr-Gerätehaus beginnt. Im öffentlichen Teil der Zusammenkunft soll ein Bauprojekt für eine Seniorenwohnanlage im Bereich Mühlentor/Köhlerholzweg vorgestellt werden.