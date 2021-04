Biker im Visier: Polizei nimmt im Harz Motorräder unter die Lupe

Im Rahmen der länderübergreifenden Aktion ?Sicher duchr den Harz? hat die Polizei am Samstag 112 Kräder an acht Kontrollstellen überprüft.

Halberstadt/Harzkreis (vs). 180 Fahrzeuge hat die Polizei am Samstag im Rahmen der länderübergreifenden Aktion „Sicher durch den Harz“ kontrolliert. Darunter befanden sich nach Angaben eines Sprechers im Halberstädter Harzrevier 112 Kräder.

In diesem Zusammenhang stellten die Beamten an acht Kontrollstellen im Landkreis Harz insgesamt 31 Verstöße fest, wobei zwölf von Bikern begangen wurden. So steht unter anderem ein 31-jähriger Motorradfahrer im Verdacht, unter Drogeneinfluss gefahren zu sein. Zudem leiteten die Ordnungshüter ein Ermittlungsverfahren gegen einen 38-Jährigen ein, da die Kennzeichentafel am Krad über das vorgeschriebene Maß hinaus nach oben gebogen war.

Mängel

In insgesamt zehn Fällen stellten die Beamten entsprechende Mängelmeldungen aus und gaben den Fahrzeugführern die Gelegenheit, innerhalb einer Frist die Unzulänglichkeiten an den Gefährten abzustellen. Erfreulich war, dass die Polizisten an den im Rahmen der Aktion eingerichteten Geschwindigkeitsmessstellen keinen Verstoß eines Motorradfahrers feststellten.

Am Info-Stand, an dem auch das Show-Car der Landespolizei zum Einsatz kam, holten sich einige Biker Tipps rund um die Sicherheit beim Motorradfahren. Der ein oder andere zeigte auch Interesse an den leuchtend gelben Westen und zog diese gleich über.