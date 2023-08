Rübeland - Schwere Verletzungen hat eine 26-Jährige aus Herleshausen (Hessen) am Samstag bei einem Verkehrsunfall auf der L 96 unweit der Rappbodetalsperre erlitten. Nach Polizeiangaben war die Frau in einer Vierergruppe in Richtung Rübeland unterwegs. Gegen 15.30 Uhr geriet die Bikerin mit ihrer Kawasaki in einer Linkskurve nach rechts von der Straße.

Sie rammte eine Leitplanke, wurde über selbige geschleudert und kam auf dem Grünstreifen dahinter zum Liegen. Die 26-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Südharzklinikum Nordhausen geflogen. Den Sachschaden schätzten die Beamten auf rund 3500 Euro. Die L 96 war für circa zwei Stunden voll gesperrt. Unfallursache war ein Verbremser.