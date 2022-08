Familie Blankenburg: Verzweifelter Kampf um Hortplatz für Sechsjährige

Tauziehen um einen Hortplatz für ein Pflegekind aus Blankenburg: Eingeschult wird das sechsjährige Mädchen in der Förderschule in Wienrode. Doch den Hortplatz hat sie in Halberstadt.