Blankenburger Dachdeckermeister übernimmt mit 22 Familienbetrieb

Dieser Freitag der 13. ist für den Blankenburger Dachdecker Nils Haug alles andere als ein Unglückstag: Er übergibt voller Stolz seinen Handwerksbetrieb an seinen Sohn Theo.

Blankenburg - Für einen Blankenburger Handwerksbetrieb wird am Freitag (13. Mai) die Nachfolge geregelt. Nils Haug, der sich fast auf den Tag genau vor 22 Jahren mit einem Dachdeckerbetrieb an der Hasselfelder Straße 10 selbstständig gemacht hatte, übergibt sein Geschäft an seinen Sohn Theo.