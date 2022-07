Blankenburger Freundeskreis für Malerei entdeckt Rost auf Leinwand mit Musik

Elbingerode - Seit 15 Jahren kommen einmal im Jahr die Mitglieder des Blankenburger Freundeskreises für Malerei und Grafik in das Diakonissen-Mutterhaus Neuvandsburg in Elbingerode, um sich bei einem mehrtägigen Seminar in ihrer Maltechnik weiterzubilden. Immer wieder neue Techniken und Tricks probieren sie dabei mit ihrer Freundeskreis-Leiterin Rita Deistung aus. So auch jetzt. „Malen mit Rost“ stand unter anderem auf den Tagesprogrammen. Rita Deistung erklärte dabei: „Man nehme einige rostige Schrauben und andere verrostete Werkstücke, lege sie in eine aggressive Essiglösung und warte darauf, dass der Essig das rostfarbene Eisenoxyd auflöst. Mit dieser Flüssigkeit kann man wie mit Aquarellfarben malen“.