Blankenburger Motorsportler schnuppern wieder Rallye-Luft

Nach Corona-Zwangspause startet die Rallye-Saison gleich mit einem Jubiläum: der 50. ADAC-Roland Rallye. In Nordhausen sind auch Mitglieder des MSC Blankenburg an der Strecke im Einsatz. An ihnen wird sicher auch Marc Bach mit seinem Mitsubishi Evo vorbeirauschen.

Foto: Cornell Hache