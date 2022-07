Blankenburgs Wahrzeichen im Wandel der Zeiten

Zum „Tag des offenen Denkmals“ hält der Verein „Rettung Schloss Blankenburg“ wieder ein vielfältiges Angebot für die Besucher des Großen Schlosses bereit. Auch das Herbergsmuseum in Blankenburg ist für Interessierte geöffnet. Geschichtsfreunde sind zudem in Hüttenrode willkommen.

Blankenburg - Pünktlich zum „Tag des offenen Denkmals“ am Sonntag, 12. September, ist der neue Schlosskalender unter dem Titel „Ein Schloss im Wandel der Zeit“ für 2022 fertig geworden. „Der Kalender zeigt auf zwölf großformatigen Seiten Fotos aus unterschiedlichen Zeiten - historische Aufnahmen zu Zeiten der Welfen, Bilder aus der Zeit als Fachschule, Zustände des Leerstands und natürlich auch viele Fotos der Sanierung und vom heutigen Zustand, der dem unermüdlichen Engagement des Vereins ,Rettung Schloss Blankenburg’ zu verdanken ist“, kündigt Maika Sorge an, die wieder an dem Kalender mitgearbeitet hat. Er wird zum Denkmalstag im Schloss-Shop verkauft. Der Erlös fließt weiter in die Sicherung und Sanierung des Großen Schlosses. Wenn der Schloss-Shop nicht geöffnet hat, ist er auch über die Homepage des Vereins sowie im Fotostudio von Kerstin Gutsche zu bekommen, wie immer an der fotografischen Umsetzung des Projektes beteiligt war.