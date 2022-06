Blankenburg: Willkommen in einem echten Kinder-Garten

Das Begrüßungskomitee in der Kindertagesstätte ?Am Regenstein? in Blankenburg mit Matti, Toni, Finley und Nele bot den Gartenbesuchern frisch gebackenen Pflaumenkuchen, Kräutertee und Wasser an. Die Kräuter hatten sie extra in ihrem Garten gesammelt

Foto: Jens Müller