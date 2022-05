Blutspende: Wernigeröder rettet seit halben Jahrhundert Leben

Bernd Keitel hat in den zurückliegenden Jahrzehnten 250 Mal sein Blut mit der seltenen Blutgruppe AB Positiv gespendet.

Wernigerode - Blutspende-Zeit im Harz. Beim Deutschen Roten Kreuz in Wernigerode versammelten sich die, die ihren Lebenssaft für Bedürftige zur Verfügung stellen. Unter ihnen ist auch Bernd Keitel (69). Für ihn und auch für das DRK in Wernigerode ist es ein besonderer Tag, denn Keitel spendete bereits zum 250. Mal in seinem Leben.