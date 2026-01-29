Der DRK-Ortsverein Oberharz am Brocken bietet regelmäßig Blutspenden an. Neben Benneckenstein und Hasselfelde übernimmt der Verein nun in einem weiteren Oberharz-Ort das Angebot.

Blutspenden im Oberharz: DRK-Ortsverein bietet Angebot in weiterem Ortsteil an

Lars Unger, Vorsitzender des DRK-Ortsverbandes der Stadt Oberharz am Brocken, spendet selbst regelmäßig Blut.

Oberharz. - Das Jahr 2026 hat für den Ortsverein der Stadt Oberharz am Brocken des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) erfolgreich begonnen. Bei den bisherigen beiden Blutspenden in Hasselfelde und Benneckenstein, die von dem Ortsverein betreut werden, war die Bereitschaft zuletzt gestiegen. Nun übernehmen die Mitglieder einen weiteren Ort im Oberharz.