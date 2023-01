Böller-Drama um Hündin Tara in Elbingerode

Sabine Zakrzowski wollte entspannt den Jahreswechsel auf dem Campingplatz in Elbingerode feiern. Stattdessen suchte sie Hündin Tara, die vor Böllern geflüchtet war.

Hündin Tara ist vom Campingplatz in Elbingerode ausgebüxt und erst nach zwei Tagen wieder gefunden worden.

Elbingerode - Einen Tag vor Silvester geht es auf dem Campingplatz in Elbingerode lustig und ausgelassen zu. Die Urlauber, die dort den Jahreswechsel verbringen, nehmen gerne die Einladung der Platzbetreiber zur gemeinsamen Feier an. Unter ihnen sind Sabine und Dirk Zakrzowski, die mit ihren Freunden aus dem niedersächsischen Isenbüttel angereist sind. Am frühen Abend ahnen sie noch nicht, dass ihnen das Lachen bald vergehen wird.