Für den Bootsverleih am Stieger See werden neue Pächter gesucht.

Stiege - Still ruht der See in Stiege – doch im Hintergrund wird an neuen Entwicklungen gearbeitet. Der Bootsverleih solle wieder ausgeschrieben werden, nachdem die bisherige Betreiberin aufgegeben hatte (die Volksstimme berichtete).