Börnecke wird an einem Tag zum Weihnachtsdorf

In Zeiten schließender Weihnachtsmärkte haben sich die Einwohner von Börnecke eine Alternative überlegt. Sie sind der Wehmut über die Einschränkungen mit weihnachtlichen Lichtern, Glühwein und Gebäck begegnet und haben ihr Börnecke in ein Weihnachtsdorf verwandelt .

Der Weihnachtsmann höchstpersönlich schaute in Börnecke mit zwei Engeln vorbei. Sie verteilten im „Weihnachtsdorf“ kleine Süßigkeiten an die Kinder.

Börnecke - Börnecke hat sich an einem Adventssonntag nochmal so richtig herausgeputzt. Dabei waren viele große und kleine Wichtel am Werk.